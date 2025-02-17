В Литве сохраняется высокая заболеваемость: от гриппа умерли четыре человека, от коронавируса – один

По данным НЦОЗ, от гриппа умерли по одному человеку в возрастных группах 50-58 и 80-89 лет, а также два человека старше 90 лет. Все они имели хронические заболевания и не были вакцинированы. Умерший от коронавируса относился к возрастной группе 70-79 лет.
За прошедшую неделю, с 10 по 16 февраля, общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 несколько вырос и составил 1 857,3 случая на 100 тыс. жителей. населения.
Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Тельшяйском уезде (1 441,4 случая на 100 тыс. жителей), самый высокий – в Вильнюсском уезде (2 180,7 случая на 100 тыс. жителей). Эпидемический уровень заболеваемости достигнут в 38 муниципалитетах.
По словам специалистов, текущий уровень заболеваемости выше, чем в предыдущие сезоны в это же время. В то же время в прошлом году общий уровень заболеваемости в Литве составлял 1 422,6 случая на 100 тыс. жителей.
Специалисты напоминают, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и COVID-19 являются прививки. Прививку от обоих этих вирусов можно сделать за один визит к врачу.
Также во избежание заражения и защиты окружающих рекомендуется соблюдать этикет кашля и чихания, а также часто мыть руки. Если возникли симптомы гриппа (температура, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.), рекомендуется немедленно обратиться к семейному врачу.