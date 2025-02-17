В Литве сохраняется высокая заболеваемость: от гриппа умерли четыре человека, от коронавируса – один

По данным НЦОЗ, от гриппа умерли по одному человеку в возрастных группах 50-58 и 80-89 лет, а также два человека старше 90 лет. Все они имели хронические заболевания и не были вакцинированы. Умерший от коронавируса относился к возрастной группе 70-79 лет.

За прошедшую неделю, с 10 по 16 февраля, общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 несколько вырос и составил 1 857,3 случая на 100 тыс. жителей. населения.

Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Тельшяйском уезде (1 441,4 случая на 100 тыс. жителей), самый высокий – в Вильнюсском уезде (2 180,7 случая на 100 тыс. жителей). Эпидемический уровень заболеваемости достигнут в 38 муниципалитетах.