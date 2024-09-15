В Литве снова прогнозируют ухудшение качества воздуха

„О снеге в Австрии и сильном похолодании на Западе Европы вы, наверное, уже слышали. Загрязнения прошлых выходные тоже еще помните. В пятницу произошло столкновение двух воздушных масс (холодной и теплой). Литва была поделена на две части. В месте столкновения прошли сильные дожди. Природа оживет. Но сейчас верх берет теплая, сухая и грязная масса воздуха. Та же, которая уже была у нас раньше. Настройте себя на ухудшение качества воздуха, юго-восточный потом принесет к нам грязный воздух из Беларуси и Украины.