2024.09.15 07:07

В Литве снова прогнозируют ухудшение качества воздуха

 
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

В группе „Погода и климат в Литве“ на Facebook сообщается, что в субботу в Вильнюс пришли воздушные потоки из Беларуси и Украины, которые принесли повышенный уровень загрязнения воздуха.

„О снеге в Австрии и сильном похолодании на Западе Европы вы, наверное, уже слышали. Загрязнения прошлых выходные тоже еще помните. В пятницу произошло столкновение двух воздушных масс (холодной и теплой). Литва была поделена на две части. В месте столкновения прошли сильные дожди. Природа оживет. Но сейчас верх берет теплая, сухая и грязная масса воздуха. Та же, которая уже была у нас раньше. Настройте себя на ухудшение качества воздуха, юго-восточный потом принесет к нам грязный воздух из Беларуси и Украины.

Модели показывают, что в субботу более загрязненным воздух будет на востоке страны, а к вечеру в воскресенье эти потоки захватят и юго-восточную часть страны. В понедельник ночью и утром загрязнения должны сдвинуться в сторону западных районов“, – сообщает „Погода и климат в Литве“.

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