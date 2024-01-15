В Литве снова поднимают вопрос белорусов: политики признают, что службы не могут проверить всех въезжающих

В минувшую среду в Литву с визитом приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Его речь слушали не только литовцы. Были среди слушателей беженцы из Беларуси, России и Украины.

Журналисты LNK пообщались с одним россиянином, который слушал выступление Зеленского. Этот гражданин России приехал в Литву сразу после вторжения России в Украину, он уже говорит по-литовски.

"Я поддерживаю Украину. Я бежал, потому что я против войны в Украине", – сказал он.

Но не все приезжие из России и Беларуси разделяют такую позицию и благожелательно настроены в отношении Литвы.

"На определенных фазах у нас даже нет возможности проверить тот поток, который приходит в Литву", – подчеркнул советник президента Гитанаса Науседы Кястутис Будрис.

В 2023 году ДГБ признал 1500 россиян и белорусов угрозой нацбезопасности.

В 2022 году таких было 100 человек.

Почти все, 90%, представляющих угрозу Литве - белорусы, потому что их в страну приехало больше, чем россиян.