В Литве снова поднимают вопрос белорусов: политики признают, что службы не могут проверить всех въезжающих

В минувшую среду в Литву с визитом приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Его речь слушали не только литовцы. Были среди слушателей беженцы из Беларуси, России и Украины.
Журналисты LNK пообщались с одним россиянином, который слушал выступление Зеленского. Этот гражданин России приехал в Литву сразу после вторжения России в Украину, он уже говорит по-литовски.
"Я поддерживаю Украину. Я бежал, потому что я против войны в Украине", – сказал он.
Но не все приезжие из России и Беларуси разделяют такую позицию и благожелательно настроены в отношении Литвы.
"На определенных фазах у нас даже нет возможности проверить тот поток, который приходит в Литву", – подчеркнул советник президента Гитанаса Науседы Кястутис Будрис.
В 2023 году ДГБ признал 1500 россиян и белорусов угрозой нацбезопасности.
В 2022 году таких было 100 человек.
Почти все, 90%, представляющих угрозу Литве - белорусы, потому что их в страну приехало больше, чем россиян.
"Мы сейчас находимся в условиях политики двойного дна и кривых зеркал. Что это значит? Это значит, что мы игнорируем очевидные факты в связи с действиями белорусского режима против Литвы", – сказал Будрис.
Чаще всего угрозой Литве признают тех, кто еще не получил вид на жительство и хочет приехать сюда в первый раз.
"Что касается отказов в виде на жительство тем, кто хочет приехать в первый раз то в этом отказали 951 белорусу, представляющему угрозу нацбезопасности и 156 россиянам", – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
После того как Россия начала войну в Украине, в Литве поселились около 60 000 белорусов и 10 000 россиян. Значит, опасными для Литвы признают по 2% приезжающих сюда россиян и белорусов.
Глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Каэюнас сказал, что необходимо ввести ограничение на въезд белорусов.
"Это то, что я регистрировал с коллегами. Если уже не в таком объеме, в каком мы предлагаем, то по крайней мере нужно принять какие-то промежуточные варианты", – сказал он.
Лидер консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис признает, что с нынешними потоками Литва как следует не справляется.
"Тот поток, который проходит через нашу границу, необязательно согласован с нашими интересами в сфере нацбезопасности", – сказал он.
Сейчас бывает даже так, что белорусы, получившие гуманитарные визы в Литве, как политические беженцы, все равно ездят в Беларусь, утверждая при этом, что им там опасно находиться.
"ДГБ указал на это как на определенную опасность. Кто может отрицать, что они выполняют те или иные задачи. Поэтому, я думаю, что определенные ограничения были бы логичными, – сказал вице-министр иностранных дел Арнольдас Абрамавичюс.
Правда, нет единой позиции в вопросе, что надо менять. Президентская служба с прошлого года предлагает уравнять ограничения для россиян и белорусов. Например, на границе заполнять вопросник, в котором спрашивают, кому принадлежит Крым.
По данным президентской администрации, белорусский КГБ сейчас действует в Литве особенно активно. Признают, что литовские службы не в силах проверить всех приезжающих в страну.
Ландсбергис утверждает, что всех проверять не надо, надо проверять только людей из группы риска.
"Нелогично надеяться на то, что у ДГБ есть ресурсы для адекватной проверки каждого", – сказал он.
Есть люди, которые считают, что ничего менять не надо. Об этом заявил депутат Партии свободы Витаутас Миталас.
"Я думаю, что достаточно того, что действует сейчас", – сказал он.
по данным Департамента миграции, из-за ограничений в отношении россиян поток приезжающих из России практически иссяк. Но число въезжающих белорусов не сокращается, нет признаков возможных изменений - ежемесячно въезжают тысячи.
"Если не будет дополнительных ограничений, эта тенденция сохранится", – сказала Гудзинскайте.
Сейчас россияне могут получить только гуманитарную визу, ее дают только тем, кто на родине подвергается преследованию. Если уравняют требования, то же самое будет действовать и в случае с белорусами.