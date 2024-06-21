2024.06.21 10:27

В Литве снова наблюдаются сбои в работе Smart-ID

 
ru.DELFI.lt
Smart ID
Smart ID
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Компания SK ID Solutions сообщает, что в пятницу, в 08:42 ч., снова начались сбои в работе Smart-ID в Литве. По этой причине могут возникнуть трудности с подключением к э-банкингу и другим электронным услугам.

Специалисты компании SK ID Solutions выясняют причины и решают проблемы, делают все необходимое, чтобы как можно быстрее восстановить работу Smart-ID.

Рекомендуется пока подключаться к электронным услугам через Mobile-ID.

SK ID Solutions приносит извинения пользователям Smart-ID за доставленные неудобства.

"Сегодня утром возникли проблемы у пользователей Smart-ID. Были трудности с подключением к электронным услугам и подписанием документов. Причиной сбоев является кибератака. Специалисты приняли более строгие меры безопасности. В 10:23 услуга была восстановлена. Правда, у некоторых пользователей все же могут возникнуть проблемы. Если не удалось подключиться к электронной услуге, попробуйте позже“, — сказал глава SK ID Solutions Викторас Камаревцевас.

По словам представителей компании, вчера работа Smart-ID также была нарушена из-за кибератаки.

Delfi напоминает, что 20 июня, в 09:31 ч. также сообщалось о сбоях в работе Smart-ID в Литве, к 10:55 ч. проблема была решена.

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