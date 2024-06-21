В Литве снова наблюдаются сбои в работе Smart-ID

"Сегодня утром возникли проблемы у пользователей Smart-ID. Были трудности с подключением к электронным услугам и подписанием документов. Причиной сбоев является кибератака. Специалисты приняли более строгие меры безопасности. В 10:23 услуга была восстановлена. Правда, у некоторых пользователей все же могут возникнуть проблемы. Если не удалось подключиться к электронной услуге, попробуйте позже“, — сказал глава SK ID Solutions Викторас Камаревцевас.



По словам представителей компании, вчера работа Smart-ID также была нарушена из-за кибератаки.