В Литве снова наблюдаются сбои в работе Smart-ID

Специалисты компании SK ID Solutions выясняют причины и решают проблемы, делают все необходимое, чтобы как можно быстрее восстановить работу Smart-ID.
Рекомендуется пока подключаться к электронным услугам через Mobile-ID.
SK ID Solutions приносит извинения пользователям Smart-ID за доставленные неудобства.
"Сегодня утром возникли проблемы у пользователей Smart-ID. Были трудности с подключением к электронным услугам и подписанием документов. Причиной сбоев является кибератака. Специалисты приняли более строгие меры безопасности. В 10:23 услуга была восстановлена. Правда, у некоторых пользователей все же могут возникнуть проблемы. Если не удалось подключиться к электронной услуге, попробуйте позже“, — сказал глава SK ID Solutions Викторас Камаревцевас.
По словам представителей компании, вчера работа Smart-ID также была нарушена из-за кибератаки.
Delfi напоминает, что 20 июня, в 09:31 ч. также сообщалось о сбоях в работе Smart-ID в Литве, к 10:55 ч. проблема была решена.