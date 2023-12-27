В Литве снизился уровень заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ

Как сообщили в Национальном центре общественного здоровья, самый низкий уровень заболеваемости зафиксирован в Тельшяйском округе, самый высокий – в Вильнюсском округе.

На минувшей неделе из-за гриппа было госпитализировано 37 человек, из них 27 – дети в возрасте до 17 лет. Ни один человек не проходил лечение в отделениях интенсивной терапии.

В настоящее время эпидемический порог заболеваемости зарегистрирован в 19 самоуправлениях, однако ни в одном самоуправлении эпидемия не объявлена.