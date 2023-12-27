В Литве снизился уровень заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

По данным за период с 18 по 24 декабря, заболеваемость гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и коронавирусной инфекцией несколько снизилась и составила 1609,4 случая на 100 тыс. жителей.

Как сообщили в Национальном центре общественного здоровья, самый низкий уровень заболеваемости зафиксирован в Тельшяйском округе, самый высокий – в Вильнюсском округе.

На минувшей неделе из-за гриппа было госпитализировано 37 человек, из них 27 – дети в возрасте до 17 лет. Ни один человек не проходил лечение в отделениях интенсивной терапии.

В настоящее время эпидемический порог заболеваемости зарегистрирован в 19 самоуправлениях, однако ни в одном самоуправлении эпидемия не объявлена.

По данным Государственного агентства данных, с сентября вакцинирование от сезонного гриппа уже прошли 212 773 человека. С 5 октября вакциной против COVID привито 51 568 человек.

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