В Литве снизилось количество несчастных случаев со смертельным исходом на производствах

За 2023 год без учета происшествий, связанных с нарушениями правил безопасности дорожного движения, зарегистрировано 17 сообщений о происшествиях на производстве, повлекших за собой гибель работников, и 106 сообщений о происшествиях на производстве, в результате которых здоровью работников был нанесен серьезный вред.

В 2023 году в результате дорожно-транспортных происшествий на производстве погибли 14 работников и 16 получили серьезные травмы.

В 2022 году соответственно, поступило 21 сообщение о происшествиях на производстве, повлекших за собой смерть работников, и 130 сообщений о происшествиях на производстве, повлекших за собой серьезный ущерб здоровью работников.

Оценка коэффициента смертельных несчастных случаев на производстве (количество несчастных случаев на производстве на 100 тыс. работников), без учета ДТП, за 2023 г. составила 1,2, а тяжелых несчастных случаев на производстве – 7,7. В 2022 г. эти оценки составляли 1,5 и 9,6 соответственно.