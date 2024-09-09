В Литве снизилось доверие общества к судам, армии и СМИ

7-19 августа этого года компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу ELTA опросила жителей Литвы, доверяют ли они различным институтам страны.
Хотя благосклонность к Литовской армии снизилась, она по-прежнему оценивается наиболее благосклонно среди всех институтов. По данным опроса, 72 проц. респондентов заявляют, что доверяют военным страны, а 21 проц. относятся к ним отрицательно.
На втором месте в этом рейтинге находится полиция, которая пользуется чуть меньшим доверием населения. 73 проц. респондентов оценивают ее положительно, а 21 проц. говорят, что не доверяют ей.
Институт президента незначительно отстает от армии и полиции. 70 проц. жителей оценивают его положительно, а 25 проц. оценивают отрицательно.
Жители также склонны доверять Церкви и Фонду государственного социального страхования (Содра). Шесть из десяти респондентов указали, что доверяют этим учреждениям. Положительно о Церкви отозвались 63 проц. жителей, противоположного мнения придерживались 29 проц. опрошенных, к „Содре“ – 62 проц. и 30 проц. соответственно.
При этом половина или чуть больше половины респондентов говорят, что доверяют муниципалитетам (55 проц. доверяют и 37 проц. не доверяют) и литовским СМИ (48 проц. доверяют и 46 проц. не доверяют).
Суды, правительство и Сейм пользуются наименьшим доверием среди институтов. По данным опроса, чуть более трети (36 проц.) респондентов заявили, что доверяют судам, а 52 проц. – что не доверяют им.
Как показывает опрос, 36 проц. респондентов положительно отзываются о Правительстве во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните. Тогда как 59 проц. указали, что не доверяют Кабмину.
Однако Сейм пользуется наименьшим доверием. По мнению жителей, ему досталась последняя позиция в рейтинге. 28 проц. респондентов указали, что доверяют парламенту страны, а более половины (66 проц.) говорят, что не доверяют этому институту.
7-19 августа текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 018 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.