В Литве снизилась заболеваемость гриппом

Эпидемический порог пока не зафиксирован ни в одном муниципалитете. Самый высокий уровень заболеваемости был достигнут в Вильнюсском уезде (1380 случаев на 100 тыс. населения), самый низкий – в Тельшяйском уезде (886 случаев на 100 тыс. населения).

По данным НЦОЗ, из-за гриппа госпитализированы 3 человека. Смертельных случаев не зафиксировано. Между тем, из-за COVID-19 были госпитализированы 90 человек, из них 6 находились на лечении в отделениях интенсивной терапии. От этого заболевания умерло 4 человека. Все они были старше 70 лет.