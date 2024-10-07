2024.10.07 17:30

В Литве снизилась заболеваемость гриппом

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Yurii_Yarema | Shutterstock

Несмотря на официальный сезон гриппа, начавшийся на прошлой неделе, 40-й неделе года, Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) фиксирует снижение заболеваемости. По сравнению с предыдущей, 39-й неделей года, заболеваемость снизилась – с 1216 до 1182 случаев на 100 тыс. населения.

Эпидемический порог пока не зафиксирован ни в одном муниципалитете. Самый высокий уровень заболеваемости был достигнут в Вильнюсском уезде (1380 случаев на 100 тыс. населения), самый низкий – в Тельшяйском уезде (886 случаев на 100 тыс. населения).

По данным НЦОЗ, из-за гриппа госпитализированы 3 человека. Смертельных случаев не зафиксировано. Между тем, из-за COVID-19 были госпитализированы 90 человек, из них 6 находились на лечении в отделениях интенсивной терапии. От этого заболевания умерло 4 человека. Все они были старше 70 лет.

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