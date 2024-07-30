В Литве служба занятости по ошибке раскрыла данные 29 000 клиентов

Как сообщили в службе, ошибка произошла в минувший четверг, 25 июля, когда специалист по работе с вильнюсскими клиентами, отправляя клиентам по электронной почте приглашения на курсы, не проверила, удалена ли избыточная информация. Поэтому по ошибке были отправлены данные других клиентов.
Все 280 получателей электронных писем были уведомлены об утечке данных, получателей также попросили удалить прилагаемую информацию.
Служба занятости выясняет, почему в данном случае не сработали меры по предотвращению потери данных, установленные в электронной почте всех работников и препятствующие отправке конфиденциальной информации.
„Немедленно были приняты меры для предотвращения подобных случаев в будущем. К сожалению, внедренные технические меры не предотвратили эту человеческую ошибку. Важно, что мы смогли сразу идентифицировать лиц, получивших конфиденциальную информацию, и немедленно связаться с ними“, – утверждает специалист по защите данных Службы занятости Эвалдас Брачюлис.
Об этом происшествии Служба занятости уведомила Государственную инспекцию по защите данных.