В Литве – сложная ситуация: не хватает персонала для ухода за умирающими

Старшая медсестра Вилкпедской больницы паллиативного ухода Анна Ковалевская сказала, что пришла работать в это место, поскольку пыталась найти смысл своей жизни. Она работает в этой сфере уже 10 лети считает, что это было одним из лучших решений в ее жизни.
„Очень приятно, когда ты можешь помочь людям – снять боль, утешить. Сейчас у нас есть пациентка, собака которой грустит без нее дома. Мы разрешили сыну пациентки привезти собаку, все были рады – пациентка, собака и мы все, когда видели радость в глазах пациентки“, – рассказала женщина.
Однако не все хотят выполнять такую работу. Молодые люди не могут перенести боль, которую видят.
„Реакции бывают разные – одни спокойно принимают, другие со слезами на глазах. Некоторым сложно мириться со смертью, особенно, когда видят здесь умирающих молодых людей. Боль и чувство безнадежности близких тоже сложно перенести“, – сказала Ковалевская.
Самая большая проблема в этой сфере – нехватка персонала.
„Средний возраст нашего коллектива 50 лет, у нас есть и пенсионеры. А если, к примеру, зимой бывает больше больных, составить график - настоящий вызов – людей не хватает. Было бы прекрасно, если бы было больше желающих работать у нас“, – сказала Ковалевская.
Об этом говорила и представитель отдела паллиативного ухода Каролинишкской поликлиники Вайда Даниеле. Правда, она сказала, что медсестер достаточно, а вот их помощников не хватает.
„Бывает, устраивается человек, а через несколько дней увольняется – понимает, что это не для него. Не все могут видеть раны, ассистировать медсестрам, видеть жизнь пожилых людей – дома бывает всякое. Это нелегкая работа“, – сказала Даниеле.
Больничная касса отмечает, что с каждым годом растет число пациентов, нуждающихся в паллиативном уходе. За последние два года в больницы положили на 40% больше людей, а число обращающихся выросло на 80%.
„Мы видим, что цифры растут. Возможно, это связано с тем, что информация распространяется – все больше людей узнает о предоставляемых услугах и хочет ими воспользоваться. Скачок еще больше – предоставлено на 84% больше“, – сказала представитель Больничной кассы Оксана Бурокене.
Координатор паллиативной помощи на дому Шешкинской поликлиники Лорета Петкявичене сказала, что пациентов, которым оказывают такую помощь, могло быть и больше.
„Мы осуществляем амбулаторный уход на дому, поэтому видим, кому из пациентов нужен паллиативный уход. Мы говорим с пациентом, с его близкими – объясняем, чем отличаются услуги. Не все пациенты принимают такие услуги, но прорыв большой“, – заметила Петкявичене.
Врачи отмечают, что чаще всего в такой помощи нуждаются пациенты от 60 лет и старше. Однако средний возраст все равно составляет 40 лет, потому что бывают очень молодые пациенты.
„Большая часть пациентов старше 65 лет, но бывают и молодые. А их состояние меняется очень быстро – один день получаем направление врача о предоставлении услуги, а через несколько дней пациента уже нет в живых“, – сожалела Даниеле.
С умирающими обычно работает команда. Ее состав зависит от учреждения и услуги, но обычно это врач, две медсестры и две их помощницы, психолог и социальный работник.
В прошлом году на такого рода услуги государство выделило почти 30 млн. евро.
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