В Литве – сложная ситуация: не хватает персонала для ухода за умирающими

Старшая медсестра Вилкпедской больницы паллиативного ухода Анна Ковалевская сказала, что пришла работать в это место, поскольку пыталась найти смысл своей жизни. Она работает в этой сфере уже 10 лети считает, что это было одним из лучших решений в ее жизни.

„Очень приятно, когда ты можешь помочь людям – снять боль, утешить. Сейчас у нас есть пациентка, собака которой грустит без нее дома. Мы разрешили сыну пациентки привезти собаку, все были рады – пациентка, собака и мы все, когда видели радость в глазах пациентки“, – рассказала женщина.

Однако не все хотят выполнять такую работу. Молодые люди не могут перенести боль, которую видят.