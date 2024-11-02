2024.11.02 07:05

В Литве сильный ветер валил деревья, без электричества остались 12 000 потребителей

 
Каролина Конопацкене
ELTA
ru.DELFI.lt
ru.DELFI.lt
Audra siaubė Lietuvos pajūrį ir kavines
Audra siaubė Lietuvos pajūrį ir kavines
ФОТО: Tomas Sakalauskas

В Литве из-за сильного ветра жители обращались за помощью к пожарным-спасателям.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения сообщил, что больше всего вызовов было связано с поваленными деревьями, которые перекрыли проезжую часть. Чаще всего за помощью обращались жители Таурагского и Клайпедского округов.

По данным компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) на 20.30 ч. 1 ноября, без электричества были 12 500 хозяйств.

Синоптики сообщали, что 1 ноября днем порывы ветра в большинстве районов Литвы достигали 18–23 м/с, у моря – до 26 м/с. 2 ноября порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, местами – до 24 м/с.

В группе Lietuvos railfanai пассажир одного поезда 1 ноября в 19:35 ч. писал: „Еду в поезде Вильнюс-Каунас, свет погас, остановились около Рикантай. Машинист сообщил, что настолько упало напряжение в сети, что не хватает электричества для движения поезда. Стоим минут 15, когда тронемся, неясно“.

Синоптики сообщают, что в субботу ветер будет немного слабее, выглянет солнце, однако погода будет холодной. На северо-востоке прогнозируют первый снег.

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