В Литве штрафуют водителей без действующей медсправки

„С 1 января по 10 февраля 2025 года зафиксировано 1020 случаев нарушения 1 ч. ст. 424 Управление транспортным средством без регулярного медицинского осмотра“, – сообщила агентству Elta специалист по связям с общественностью Департамента полиции Йоруне Люткене.

Управление транспортным средством без регулярного медосмотра, без соблюдения ограничений, применяемых к водителю, указанных в водительском удостоверении (за исключением ограничений в разрешении на управление транспортным средством определенного типа) или после истечения срока действия водительского удостоверения влечет за собой штраф в размере от 30 до 50 евро.