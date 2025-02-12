2025.02.12 09:26

В Литве штрафуют водителей без действующей медсправки

 
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
ELTA
Vairuotojų medicininė pažyma
Vairuotojų medicininė pažyma
ФОТО: Delfi

Более тысячи литовских водителей будут оштрафованы за вождение без прохождения регулярных медосмотров.

„С 1 января по 10 февраля 2025 года зафиксировано 1020 случаев нарушения 1 ч. ст. 424 Управление транспортным средством без регулярного медицинского осмотра“, – сообщила агентству Elta специалист по связям с общественностью Департамента полиции Йоруне Люткене.

Управление транспортным средством без регулярного медосмотра, без соблюдения ограничений, применяемых к водителю, указанных в водительском удостоверении (за исключением ограничений в разрешении на управление транспортным средством определенного типа) или после истечения срока действия водительского удостоверения влечет за собой штраф в размере от 30 до 50 евро.

С 1 января с. г. вступили в силу соответствующие изменения для водителей транспортных средств – без действительной медицинской справки не будет действовать и водительское удостоверение.

В начале года Regitra сообщила, что около 70 тыс. водителей еще не прошли медосмотр.

После прохождения медицинского осмотра и получения справки действие водительского удостоверения восстанавливается автоматически.

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