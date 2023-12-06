В Литве школы снова получили сообщения об угрозах взрыва

"По предварительным данным, было получено несколько сотен электронных писем на русском языке, большая часть из них поступила в школы и гимназии", - указывает Департамент полиции.
Подобные сообщения с угрозами в образовательные учреждения поступают уже не первый раз, поэтому Департамент полиции просит тех, кто получает подобные письма, сохранять бдительность и следовать рекомендациям.
"После получения сообщения о взрывном устройстве не прекращайте деятельность, не вызывайте экстренные службы, а проконсультируйтесь с ответственными сотрудниками. И только в случае обнаружения опасного объекта или других признаков того, что угроза может быть реальной – начинайте эвакуацию и звоните по номеру экстренной помощи 112", - указывают сотрудники.
Также рекомендуется не спешить с эвакуацией людей и прекращением деятельности – предварительно просят проконсультироваться с полицией.
В случае, если угроза кажется реальной – после осмотра помещения или территории и обнаружения любого подозрительного предмета просят немедленно позвонить в службу экстренной помощи по номеру 112.
Учреждениям также предлагается назначить ответственного человека, который будет информировать полицию о таких сообщениях.