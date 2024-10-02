2024.10.02 07:03

В Литве шел грязный дождь: метеоролог объяснил, в чем причина

 
ru.DELFI.lt
Purvas po lietaus
Purvas po lietaus
ФОТО: Orų entuziastai | Simonas Mikštas

1 октября в социальных сетях люди делились информацией о том, что с неба шел дождь с грязью, после дождя грязной была одежда и машины.

Метеоролог Гитис Валайка в группе „Погода и климат в Литве“ на Facebook сказал, что во вторник над Литвой появились облака атмосферного фронта. В некоторых районах страны прошли дожди, а после того как поверхности после дождя высохли, остались следы грязи.

„Это была пыль (и дым от пожаров), которая пришла из региона Каспийского моря (через Украину и Беларусь). Над нашей страной она смешалась с влагой в облаках, поэтому и шел „грязный“ дождь. О загрязнениях в атмосфере в понедельник писали коллеги из Украины“, – пояснил Валайка.

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