В Литве – „сезонная нищета“: жители лидируют в ЕС среди тех, кому не по карману отопление

Портал Euro news сообщает, что больше всего людей не может отапливать свои дома в Испании и Португалии (по 20,8%), Болгарии (20,7%), Литве (20,0%) и Греции (19,2%).
Число таких людей в ЕС растет, в 2023 год их было 10,6%.
Меньше всего проблем испытывают жители Люксембурга, Финляндии, Словении, Австрии и Эстонии. Там таких жителей всего несколько процентов.
В ходе исследования выяснили, какие социальные группы сталкиваются с проблемами. На первом месте - одинокие родители, почти 19% одиноких родителей не могут нормально отапливать дома. Одинокие родители чаще всего сталкиваются с этой проблемой на Кипре, в Греции и Испании.
Вторая группа – одинокие женщины, 14% женщин не могут оплатить отопление. Эта проблема актуальна и в Литве – 31% одиноких женщин сталкивается с этой проблемой. В Болгарии и Португалии с этим сталкивается похожее число женщин.
В Литве есть и еще одна проблема - энергетически неэффективное жилье, за отопление которого приходится платить большие деньги.
По подсчетам „Вильнюсских теплосетей“, в минувшем сезоне только вильнюсцы истратили на отопление жилья больше 23,6 млн. евро.
По данным компании, дороже всего за отопление платят жители столичных улиц С.Скапо, Ашмянос и Акмяну.
В Науининкай на ул. Прусу и Занавику вообще нет ни одного реновированного дома, нет реновированных домов и в Шешкине на ул. Гялвону, Муснинку и Пабяржес.