В Литве – „сезонная нищета“: жители лидируют в ЕС среди тех, кому не по карману отопление

Портал Euro news сообщает, что больше всего людей не может отапливать свои дома в Испании и Португалии (по 20,8%), Болгарии (20,7%), Литве (20,0%) и Греции (19,2%).

Число таких людей в ЕС растет, в 2023 год их было 10,6%.

Меньше всего проблем испытывают жители Люксембурга, Финляндии, Словении, Австрии и Эстонии. Там таких жителей всего несколько процентов.

В ходе исследования выяснили, какие социальные группы сталкиваются с проблемами. На первом месте - одинокие родители, почти 19% одиноких родителей не могут нормально отапливать дома. Одинокие родители чаще всего сталкиваются с этой проблемой на Кипре, в Греции и Испании.