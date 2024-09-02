2024.09.02 10:25

В Литве с сентября средняя зарплата учителей до вычета налогов составит 2 871 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Mokiniai
Mokiniai
ФОТО: BalanceFormCreative | Shutterstock

Министерство образования, науки и спорта (МОНС), принявшее решение о повышении зарплат учителей, прогнозирует, что с сентября средняя зарплата учителей составит примерно 1737 евро „на руки“.

„Прогнозируемая средняя зарплата учителя составит 2871 евро брутто“, - говорится в комментарии министерства, отправленном Elta.

Глава Профсоюза работников образования Литвы Андрюс Навицкас говорит, что оценивает это повышение зарплаты весьма положительно.

„Ранее вообще не предлагалось повышать зарплаты с сентября. Это уже лучше. Повышение заработной платы за счет поиска дополнительных средств и заимствований –это положительный момент“, - отметил Elta А. Навицкас.

„Однако этого, вероятно, недостаточно, чтобы сделать профессию привлекательной для молодежи“, - добавил он.

В середине августа Правительство, принимая во внимание прогнозы о том, что средняя заработная плата в стране будет расти быстрее запланированного, приняло решение повысить зарплату учителей с сентября этого года на 15,5 проц. вместо запланированных 10 проц.

Соглашение политических партий об образовании предусматривает, что к концу 2024 года средняя зарплата педагогов должна составлять 130 проц. от средней зарплаты в стране. С января зарплаты учителей уже выросли на 10 проц.

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