В Литве с сентября средняя зарплата учителей до вычета налогов составит 2 871 евро

„Прогнозируемая средняя зарплата учителя составит 2871 евро брутто“, - говорится в комментарии министерства, отправленном Elta.
Глава Профсоюза работников образования Литвы Андрюс Навицкас говорит, что оценивает это повышение зарплаты весьма положительно.
„Ранее вообще не предлагалось повышать зарплаты с сентября. Это уже лучше. Повышение заработной платы за счет поиска дополнительных средств и заимствований –это положительный момент“, - отметил Elta А. Навицкас.
„Однако этого, вероятно, недостаточно, чтобы сделать профессию привлекательной для молодежи“, - добавил он.
В середине августа Правительство, принимая во внимание прогнозы о том, что средняя заработная плата в стране будет расти быстрее запланированного, приняло решение повысить зарплату учителей с сентября этого года на 15,5 проц. вместо запланированных 10 проц.
Соглашение политических партий об образовании предусматривает, что к концу 2024 года средняя зарплата педагогов должна составлять 130 проц. от средней зарплаты в стране. С января зарплаты учителей уже выросли на 10 проц.