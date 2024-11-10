В Литве с 1 марта номера телефонов с цифрой 8 в начале не будут работать: контакты можно обновить автоматически

Член совета СРС Кристина Миколюнене сказала, что с 1 марта, жители, которые будут пытаться позвонить по номеру с 8 в начале, будут получать смс-сообщения с напоминанием о том, что номер надо изменить, ввести вместо 8 - 0 или +370.
„С декабря 2025 г. такие сообщения уже не будут рассылать“, – сказала Миколюнене.
Она напомнила, что те, кто уже сейчас пользуются кодом +370 никаких изменений не почувствуют.
Тем, кто еще не поменял номера, предлагается воспользоваться мобильными приложениями, с помощью которых такие номера будут изменены автоматически.
Глава Bitė Lietuva Яунюс Шпакаускас сказал, чти с сентября их клиенты могут сделать это с помощью мобильного приложения Bitė.
„С сентября в мобильном приложении Bitė (...) мы внедрили дополнительную функцию. Она позволяет с помощью нажатия нескольких кнопок поменять все старые контакты, начинающиеся на „8“ на „+370“, – сказал он.
Tele2 и Telia также предлагают своим клиентам поменять номера с помощью приложения Contacts Prefix Fixer, это приложение действует на гаджетах с системами Android и iOS.
„Установите приложение, а затем укажите, какое число хотите заменить. В данном случае это „8“. В следующей строке укажите, на что хотите заменить – „0“ или „+370“. Приложение автоматически найдет все номера на „8“ и заменит на „+370“, – сказала представитель Tele2 Аста Буйкуте.
Telia сообщает, что рассылает жителям сообщения, если они звонят на номер, начинающийся на 8.
„Такие люди слышат в сообщении: „Номер, который вы набрали, с 1 марта будет недоступен. Замените восьмерку на 0“. Мы видим, что благодаря таким сообщениям количество набираемых номеров, начинающихся с 8 сокращается“, – сказала представитель Telia Вайда Юрконене.
По ее словам, консультанты, которые работают в салонах, также напоминают жителям об этих переменах и если надо, помогают заменить цифры.
СРС в 2022 году подготовила порядок замены номеров с 8 в начале на 0.
С марта 2024 по март 2025 года номера на 8 еще действуют, а с 1 марта 2025 года уже не будут.