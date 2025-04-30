В Литве россиянам могут запретить покупать жилье рядом с военными и стратегическими объектами

Предложение консерваторов основано на примере Финляндии — в этой стране разрешения на приобретение недвижимости выдает Министерство национальной обороны, однако в Литве предлагается делать это в соответствии с порядком, утвержденным правительством.

По его словам, Кабинет министров сам должен решить, какое именно учреждение должно выдавать подобные разрешения.

„Мы предлагаем дополнить статью 3 законопроекта об ограничительных мерах частью 7 и предусмотреть в ней, что гражданам России нельзя будет приобретать недвижимость. Но будет исключение – если они получат разрешение. Для приобретения недвижимости вблизи стратегических объектов такое разрешение должно выдаваться учреждением, уполномоченным правительством“, — заявил лидер парламентской фракции консерваторов Миндаугас Линге на пресс-конференции в среду.

В апреле Сейм на год продлил санкции, запрещающие гражданам России, не имеющим временного или постоянного вида на жительство в Литве, приобретать любые объекты недвижимости — жилые дома, помещения, земельные участки и т. д.

Однако парламент не одобрил предложение консерваторов об унификации ограничительных мер в отношении граждан России и Беларуси. Поэтому, по словам М. Линге, сейчас также не предлагается включить этот пункт.

„Мы пока не включаем белорусов в первоначальную версию закона, поскольку Сейм только что принял решение об ограничительных мерах продлив санкции без их унификации (для россиян и белорусов — ELTA)“, — добавил М. Линге.