В Литве россиянам могут запретить покупать жилье рядом с военными и стратегическими объектами

„Мы предлагаем дополнить статью 3 законопроекта об ограничительных мерах частью 7 и предусмотреть в ней, что гражданам России нельзя будет приобретать недвижимость. Но будет исключение – если они получат разрешение. Для приобретения недвижимости вблизи стратегических объектов такое разрешение должно выдаваться учреждением, уполномоченным правительством“, — заявил лидер парламентской фракции консерваторов Миндаугас Линге на пресс-конференции в среду.
По его словам, Кабинет министров сам должен решить, какое именно учреждение должно выдавать подобные разрешения.
Предложение консерваторов основано на примере Финляндии — в этой стране разрешения на приобретение недвижимости выдает Министерство национальной обороны, однако в Литве предлагается делать это в соответствии с порядком, утвержденным правительством.
В апреле Сейм на год продлил санкции, запрещающие гражданам России, не имеющим временного или постоянного вида на жительство в Литве, приобретать любые объекты недвижимости — жилые дома, помещения, земельные участки и т. д.
Однако парламент не одобрил предложение консерваторов об унификации ограничительных мер в отношении граждан России и Беларуси. Поэтому, по словам М. Линге, сейчас также не предлагается включить этот пункт.
„Мы пока не включаем белорусов в первоначальную версию закона, поскольку Сейм только что принял решение об ограничительных мерах продлив санкции без их унификации (для россиян и белорусов — ELTA)“, — добавил М. Линге.
Согласно действующему порядку, юридические лица обязаны получать разрешение на приобретение недвижимости вблизи стратегических объектов, однако на физических лиц это требование не распространяется.
Инвестиционные сделки проверяются Правительственной комиссией по координации охраны объектов, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности.
По словам М. Линге, заметно, что граждане России все чаще покупают недвижимость вблизи таких стратегических объектов, как Зокняйская авиабаза ВВС в Шяуляй, Паюостисский аэродром в Паневежисе, Гайжюнский полигон в Рукле, а также вблизи Кайряйского полигона в Клайпеде, Каунасской термофикационной электростанции, аэропортов Вильнюса и Паланги.
„Динамика покупок достаточно высокая“, — заверил парламентарий.
Новый порядок не будет распространяться на граждан России, уже приобретших недвижимость, однако, по словам М. Линге, он поможет Департаменту государственной безопасности (ДГБ) эффективнее контролировать потенциальные риски.
„Понимая, что все эти объекты могут использоваться в самых разных целях — будь то различные укрытия для ведения длительной разведки, или в логистических целях, или какие-то пункты координации связи, эти объекты, которые уже выходят на территории, не должны оставаться вне поля зрения определенных силовых структур“, — пояснил политик.
По словам М. Линге, он также видит будущую возможность расширения ограничений, включив в них, например, граждан Китая.
По данным Центра реестров, граждане России приобрели в Литве чуть более 3 тыс. объектов недвижимости.По утверждению консерваторов, в Литве проживает около 15 тыс. граждан России и более 57,5 тыс. граждан Беларуси.