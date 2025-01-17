В Литве разгорелся секс-скандал из фотобудки: после появления интимных кадров – предупреждение

Пишут, что эти кадры были сделаны во время вечеринки в популярном ночном клубе Bardakas.
Журналисты Delfi связались с руководством каунасского клуба Bardakаs. Директор клуба сообщил, что в их клубе нет фотобудки. С представителями вильнюсского клуба пока связаться не удалось.
Delfi обратился за комментарием к пресс-секретарю Департамента полиции Рамунасу Матонису. Он сказал, что полиция расследование не проводит, девушка к ним не обращалась.
В социальных сетях сообщают, что пара решила сделать эротическую фотосессию в ночном клубе, но случайно оставила фото в клубе. Другие посетители клуба пересняли фото и поделились ими в социальной сети.
Предполагается, что мужчина и женщина на фото – пара. Редакции портала личность женщины известна. Видно, что она в соцсети развивает эту тему, даже, несмотря на то, что „жизнь в одночасье развалилась“. Возможно, женщина так пытается стать популярной.
Кроме того, есть версия, что мужской орган на фото - резиновый.
Delfi обратился за комментарием к женщине, но ответа пока не получил.
Напомним, что за распространение подобного рода фотографий грозит уголовная ответственность, как за распространение порнографии.