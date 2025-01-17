В Литве разгорелся секс-скандал из фотобудки: после появления интимных кадров – предупреждение

Пишут, что эти кадры были сделаны во время вечеринки в популярном ночном клубе Bardakas.

Журналисты Delfi связались с руководством каунасского клуба Bardakаs. Директор клуба сообщил, что в их клубе нет фотобудки. С представителями вильнюсского клуба пока связаться не удалось.

Delfi обратился за комментарием к пресс-секретарю Департамента полиции Рамунасу Матонису. Он сказал, что полиция расследование не проводит, девушка к ним не обращалась.

В социальных сетях сообщают, что пара решила сделать эротическую фотосессию в ночном клубе, но случайно оставила фото в клубе. Другие посетители клуба пересняли фото и поделились ими в социальной сети.