2025.01.17 13:31

В Литве разгорелся секс-скандал из фотобудки: после появления интимных кадров – предупреждение

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Scanpix, Delfi

В социальной сети распространяют эротические кадры, которые было сделаны, вероятно, в фотобудке одного вильнюсского ночного клуба. Пара занималась оральным сексом.

Пишут, что эти кадры были сделаны во время вечеринки в популярном ночном клубе Bardakas.

Журналисты Delfi связались с руководством каунасского клуба Bardakаs. Директор клуба сообщил, что в их клубе нет фотобудки. С представителями вильнюсского клуба пока связаться не удалось.

Delfi обратился за комментарием к пресс-секретарю Департамента полиции Рамунасу Матонису. Он сказал, что полиция расследование не проводит, девушка к ним не обращалась.

В социальных сетях сообщают, что пара решила сделать эротическую фотосессию в ночном клубе, но случайно оставила фото в клубе. Другие посетители клуба пересняли фото и поделились ими в социальной сети.

Предполагается, что мужчина и женщина на фото – пара. Редакции портала личность женщины известна. Видно, что она в соцсети развивает эту тему, даже, несмотря на то, что „жизнь в одночасье развалилась“. Возможно, женщина так пытается стать популярной.

Кроме того, есть версия, что мужской орган на фото - резиновый.

Delfi обратился за комментарием к женщине, но ответа пока не получил.

Напомним, что за распространение подобного рода фотографий грозит уголовная ответственность, как за распространение порнографии.

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