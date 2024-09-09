В Литве раздадут брошюры "В случае кризиса или войны: что делать?"

„Цель состоит в том, чтобы каждая семья имела на столе это издание. Это нужно для того, чтобы была основа, как начать планировать безопасность своих близких на случай возможных сценариев“, - сказал Л. Кащюнас, представляя издание на пресс-конференции в понедельник.

„Издание не расскажет вам от А до Я, что нужно сделать. Такого быть не может, потому что могут быть разные сценарии. (...) Однако это прекрасная возможность начать создавать план безопасности для своей семьи“, - подчеркнул министр.