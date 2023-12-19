В Литве растет заболеваемость гриппом, за прошлую неделю госпитализированы 26 человек

На прошлой неделе (11-17 декабря) в Литве общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 составил 1 771,9 случая на 100 тыс. жителей, год назад он был выше – 1 843,8 случая на 100 тыс. жителей.
На прошлой неделе самый низкий уровень заболеваемости был в Утенском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде.
30 муниципалитетов достигли эпидемического уровня заболеваемости
По данным НЦОЗ, 30 муниципалитетов достигли эпидемического уровня заболеваемости, то есть превысили порог в 1500 случаев на 100 тыс. жителей.
В этом сезоне простудных заболеваний ни один муниципалитет не объявил эпидемию.
Самый высокий уровень заболеваемости на прошлой неделе зарегистрирован в Вильнюсе и Вильнюсском районе, а также в Шяуляе.
На прошлой неделе в трех учебных заведениях Вильнюсского уезда объявили режим ограничения распространения инфекций сроком на 5-7 дней.
Из-за гриппа госпитализированы 26 человек
На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 26 человек, в том числе 17 детей (в возрасте 0-17 лет) и 9 взрослых (3 – в возрасте 18-64 лет, 6 – старше 65 лет). В отделении интенсивной терапии лечился 1 человек (старше 65 лет).
По данным на понедельник, с сентября прививку от сезонного гриппа уже получили 211 172 человека.
По данным Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем, с 4 по 10 декабря у пациентов с симптомами ОРВИ было взято в общей сложности 83 пробы, из которых 8 проб были положительными на вирус гриппа А и 6 – на респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).