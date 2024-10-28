В Литве растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

По данным НЦОЗ, самый низкий уровень заболеваемости зафиксирован в Утенском уезде, самый высокий – по-прежнему в Вильнюсском районе. Эпидемический уровень заболеваемости достигнут в Вильнюсском городском самоуправлении (1615,2 случая) и Вильнюсском районном самоуправлении (1525,7 случая).
Смертельных исходов от гриппа не зафиксировано, от Covid-19 – 1 смертельный исход. По данным НЦОЗ, коронавирус унес жизнь человека старше 65 лет.
На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 4 человека, из-за COVID-19 госпитализированы 84 человека, из них 1 находится на лечении в отделении интенсивной терапии.
Во избежание возможности заражения и сохранения здоровья НЦОЗ напоминает жителям не забывать принимать меры по профилактике инфекционных заболеваний во время собраний, то есть чаще мыть и дезинфицировать руки, а также соблюдать этикет кашля и чихания, и оставаться дома, если они чувствуют простуду или подобные симптомы.
В целях предотвращения заражения специалисты рекомендуют мыть руки, если нет возможности вымыть их водой с мылом – продезинфицировать. Также важно соблюдать этикет при кашле и чихании, не прикасаться к поверхностям, которые могут быть заражены вирусами, не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту.
НЦОЗ также напоминает, что, если вы чувствуете симптомы простуды (головная боль, боль в горле, заложенность носа или насморк и т. д.), оставайтесь дома или работайте из дома, не путешествуйте, не посещайте места скопления людей, избегайте контактов с другими лицами или наденьте медицинскую маску либо респиратор, обратитесь к своему семейному врачу и следуйте его рекомендациям.