В Литве растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

По данным НЦОЗ, самый низкий уровень заболеваемости зафиксирован в Утенском уезде, самый высокий – по-прежнему в Вильнюсском районе. Эпидемический уровень заболеваемости достигнут в Вильнюсском городском самоуправлении (1615,2 случая) и Вильнюсском районном самоуправлении (1525,7 случая).

Смертельных исходов от гриппа не зафиксировано, от Covid-19 – 1 смертельный исход. По данным НЦОЗ, коронавирус унес жизнь человека старше 65 лет.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 4 человека, из-за COVID-19 госпитализированы 84 человека, из них 1 находится на лечении в отделении интенсивной терапии.