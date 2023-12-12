В Литве растет уровень заболеваемости ОРВИ, самый высокий - в Вильнюсском районе

По данным НЦОЗ на прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы 27 человек, из которых 14 – это дети, 1 – принадлежащий к возрастной группе 18-64 лет и 12 человек старше 65 лет. В отделениях интенсивной терапии лечится 1 человек.