В Литве растет уровень заболеваемости ОРВИ, самый высокий - в Вильнюсском районе

По данным НЦОЗ, общая заболеваемость 4-10 декабря составила 1 720,5 случая на 100 тыс жителей.
Неделей ранее (27 ноября – 3 декабря) – 1 603,0 случая на 100 тыс жителей, сообщается в пресс-релизе.
Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе фиксировались в Вильнюсском уезде, самые низкие – в Утенском уезде.
В 26 самоуправлениях Литвы достигнут эпидемиологический уровень заболеваемости – превышен рубеж в 1 500 случаев на 100 тыс жителей.
По данным НЦОЗ на прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы 27 человек, из которых 14 – это дети, 1 – принадлежащий к возрастной группе 18-64 лет и 12 человек старше 65 лет. В отделениях интенсивной терапии лечится 1 человек.
Специалисты НЦОЗ напоминают, что самой эффективной защитой от гриппа и COVID-19 являются прививки.
Рекомендуется сделать прививку от этих заболеваний за одно посещение.