В Литве растет число заражений коронавирусом – за неделю выявляют около 350 новых случаев

„За 29-ю неделю года зарегистрировано почти 350 случаев. Это всего около 3 проц. всех зарегистрированных инфекций дыхательных путей, поэтому 3 проц. – это немного. Но официальная статистика не отражает реального количества заболевших, поскольку даже люди с легкими или умеренными симптомами не всегда обращаются к семейному врачу“, - рассказала радио LRT Г. Гаргасене.
Хотя число случаев заболевания коронавирусом в настоящее время невелико и ситуация аналогична другим европейским странам, пик инфекции ожидается в холодное время года. Поэтому представитель НЦОЗ подчеркивает, что для защиты от этой инфекции все еще можно получить бесплатную вакцину.
„Вакцинация также возможна и настоятельно рекомендуется лицам, входящим в группу риска, то есть лицам старше 65 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, независимо от возраста, работникам учреждений здравоохранения, беременным женщинам и лицам, проживающим в учреждениях социальной опеки и ухода. Но рекомендуется вакцинировать все население, всех лиц“, - сказала она, добавив, что вакцинацию рекомендуется проводить вместе с вакциной от сезонного гриппа.
Сообщается, что обновленная вакцина осенью должна поступить в медицинские учреждения страны.