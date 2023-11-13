В Литве растет число случаев заболевания чесоткой

По данным НЦОЗ, в 2022 году было зарегистрировано 575 случаев чесотки, тогда как в январе-октябре этого года — 591. Наибольшее число случаев заболевания регистрируется в осенние и зимние месяцы. Чаще всего заболеванию подвержены дети и люди, находящиеся в тесном контакте с больным в коллективе (детский сад, школа, дом престарелых).

Чесотка вызывается мелкими чесоточными клещами. Заболевание характеризуется сильным зудом кожи, чаще в вечернее или ночное время. Клещи могут распространяться по всему телу, но обычно поражают кисти рук, запястья, локти, грудь, подмышки, талию и паховую область.

Чесоточные клещи передаются от человека к человеку при тесном контакте или при совместном использовании постельного белья, одежды и других предметов личной гигиены. Больной заразен с момента заражения и до окончания лечения.