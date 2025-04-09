2025.04.09 14:07

В Литве растет число случаев коклюша: в прошлом году было зарегистрировано 898 случаев

 
Elta
ru.DELFI.lt
коклюш
коклюш

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщает, что в Литве по мере снижения уровня вакцинации растет число случаев коклюша.

В прошлом году этим заболеванием страдали 898 человек, из них 542 – дети до 17 лет. Тогда как в 2023 году было зафиксировано 7 случаев этого заболевания, а в 2022 году – 3 случая.

По мнению специалистов, вероятнее всего, рост числа заболевших обусловлен несколькими причинами: снижением уровня вакцинации, волнообразным характером заболевания, а также изменением порядка регистрации случаев.

„Это серьезный сигнал о том, что таких волн заболеваемости не избежать. Поэтому мы призываем родителей и опекунов доверять науке, всегда консультироваться с врачами, если у них есть вопросы или сомнения, полагаться на научно обоснованную информацию, принимать правильные решения и защищать своих детей от серьезных осложнений, а всё общество – от вспышек инфекционных заболеваний“, - подчеркнула в сообщении Дайва Размувене, главный специалист Отдела управления инфекционными заболеваниями Национального центра общественного здоровья.

По данным Центра, охват вакцинацией от коклюша в Литве не достигает рекомендуемых 95 проц. До 2024 года уровень вакцинации детей в возрасте 1 года сохранялся на уровне 90 проц., однако в прошлом году он снизился до 88,82 проц.

Коклюш – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, характеризующееся приступами спазматического кашля. Болезнь очень быстро распространяется при тесном контакте, когда человек кашляет или чихает. Один больной человек может заразить 12-15 человек и распространять болезнь в течение примерно 21 дня. Риск заражения этим заболеванием существует у всех людей, которые не были вакцинированы или не болели коклюшем.

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