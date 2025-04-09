В Литве растет число случаев коклюша: в прошлом году было зарегистрировано 898 случаев

В прошлом году этим заболеванием страдали 898 человек, из них 542 – дети до 17 лет. Тогда как в 2023 году было зафиксировано 7 случаев этого заболевания, а в 2022 году – 3 случая.

По мнению специалистов, вероятнее всего, рост числа заболевших обусловлен несколькими причинами: снижением уровня вакцинации, волнообразным характером заболевания, а также изменением порядка регистрации случаев.