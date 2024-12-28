В Литве растет число иностранцев, которые не платят налоги

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), большая часть таких иностранцев работает водителями и курьерами. Представители компаний Bolt и Wolt, в которых предоставляют услуги эти люди, говорят, что помогают своим партнерам решать вопросы налогов, но их уплата - ответственность самих людей.

Данных за 2024 год у ГНИ пока нет, но информация за предыдущие годы показывает, что растет число самозанятых иностранцев в Литве, которые не платят налоги.