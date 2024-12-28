2024.12.28 07:40

В Литве растет число иностранцев, которые не платят налоги

 
ru.DELFI.lt
WOLT
WOLT
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

В последнее время в Литве все больше самозанятых иностранцев не платит налоги, сообщает портал LRT.

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), большая часть таких иностранцев работает водителями и курьерами. Представители компаний Bolt и Wolt, в которых предоставляют услуги эти люди, говорят, что помогают своим партнерам решать вопросы налогов, но их уплата - ответственность самих людей.

Данных за 2024 год у ГНИ пока нет, но информация за предыдущие годы показывает, что растет число самозанятых иностранцев в Литве, которые не платят налоги.

По данным ГНИ, в 2023 году в Литве индивидуальную деятельность зарегистрировали 15 800 иностранцев, из них 12 400 подали декларации об уплате подоходного налога, а 2200 налоги не заплатили. Еще 3300 иностранцев не подали декларации вообще, несмотря на то, что должны были это сделать.

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