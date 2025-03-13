В Литве расширили скидки на проезд в общественном транспорте дальнего следования для детей, студентов и пенсионеров

На этапе принятия за данный проект поправок к Закону о транспортных льготах и сопутствующим законам проголосовали 112 членов Сейма, 1 воздержался, против никто не голосовал.

С 1 апреля этого года всем детям при покупке билетов на междугородние автобусы и поезда будет предоставляться 50-процентная скидка.

Для детей и студентов, пользующихся услугами автобусов и троллейбусов местного сообщения, 80-процентная скидка будет действовать не только на долгосрочные, но и на разовые билеты.

Дети до 7 лет (включительно), не занимающие отдельного места и путешествующие со взрослыми, смогут, как и прежде, ездить в общественном транспорте бесплатно.