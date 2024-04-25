В Литве распространяется корь: в этом году зафиксировано в 7 раз больше случаев, чем год назад

В Европе снижается уровень вакцинации жителей от опасных заболеваний. Одно из них – корь. В этом году больше всего случаев кори зафиксировано в Румынии, Австрии, Франции, Италии и Германии. Сообщается и о смертях – в Румынии скончались 12 человек, в Ирландии – 1. С начала этого года растет число случаев кори и в Литве. Специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) напоминают, что единственный способ защиты от этого заболевания - это вакцинация.