В Литве работают магазины, в которых нуждающиеся могут взять необходимые продукты

"Такая идея была распространена в США, Австралии, несколько похожих мест есть и в Европе. Правда, в других странах это обычно не магазины со спасенными от утилизации продуктами, а магазины с продуктами, пожертвованными бизнесом и людьми. Кроме того, в других странах получить продукты в таком магазине можно за символическую плату. В Литве люди получают продукты бесплатно. Аналогов этим магазинам нет во всей Европе", – сказал в 2023 г. глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс.