В Литве работают магазины, в которых нуждающиеся могут взять необходимые продукты

Ранее "Продовольственный банк" сообщал, что открытый летом первый такой магазин – новинка не только в Литве, но и во всей Европе.
"Такая идея была распространена в США, Австралии, несколько похожих мест есть и в Европе. Правда, в других странах это обычно не магазины со спасенными от утилизации продуктами, а магазины с продуктами, пожертвованными бизнесом и людьми. Кроме того, в других странах получить продукты в таком магазине можно за символическую плату. В Литве люди получают продукты бесплатно. Аналогов этим магазинам нет во всей Европе", – сказал в 2023 г. глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс.
Петроните сказала, что идея этих магазинов воплощена в жизнь. Еженедельно в магазин приходит больше 1000 жителей Вильнюса и Вильнюсского района, магазины в других городах были открыты раньше, чем планировалось.
"Мы почувствовали масштаб проблемы в прошлом году, когда к нам стали приходить люди, которые раньше в продуктах не нуждались.Это мотивировало нас ускорить процесс открытия таких магазинов в других городах. За полгода мы открыли 40 таких магазинов", – рассказала она.
"Продовольственный банк" отмечает, что во все магазины приходит много людей, только их потребности отличаются в зависимости от места.
"Многие приходящие спрашивают, есть ли молочные и мясные товары. Мы заметили, что в больших городах люди берут больше овощей, консервированную еду – супы, варенье. В небольших городах популярны молочные, мясные товары и хлеб, продукты с большим сроком годности. Там консервы популярностью не пользуются", – сказала Петроните.
Дети радуются, когда находят на прилавках шоколад или чипсы, а пенсионеры просят мягких булочек к чаю.
Волонтеры рассказали, что приходят в такие магазины люди, которые прежде никогда не пробовали какие-то продукты.
"Например, многие не знают, что такое брокколи. В таких случаях людям объясняем, как его готовить. Иногда объясняем, что сыр с плесенью - не испорчен, он таким должен быть, многие считают его продуктом для гурманов", – сказала Петроните.
В магазины привозят продукты, которые отдают торговцы - это непроданные товары. Многие из них с истекающим сроком годности.
После того как в Литве был открыт первый такой магазин, весть о нем разлетелась по всей Европе.
По словам Петроните, недавно к ним приезжали представители эстонского Соцмина, чтобы перенять опыт.
"В конце января к нам приезжала группа учеников по программе Erasmus plius из Турции и Греции, они интересовались формами борьбы с выбрасыванием пищи в Литве. Были представители инициативных групп из Греции и Испании. А в сентябре этого года планируется прибытие большой делегации из "Продовольственных банков" разных стран Европы", – рассказала собеседница.