В Литве проживает 339 жителей, которым исполнилось 100 лет

Двоим самым старшим уже 109 лет, оба они из Каунасского округа.
Столетних жителей нет только в таких муниципалитетах, как Неринга, Пагегяй, Висагинас и Ширвинтский район. В Вильнюсе проживает 61 долгожитель, в Каунасе – 40, в Шяуляй – 14, в Паневежисе – 13, в Клайпеде – 11.
Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что жителей, которым исполняется сто лет, поздравляет один из вице-мэров города и староста.
"Вручают символические памятные подарки, цветы и конфеты", – сказал он.
Представитель Каунасского муниципалитета Раса Маркаускайте сказала, что в начале года все староства составляют списки будущих юбиляров, которые готовятся отметить 100-летие.
"За месяц-два до дня рождения мы связываемся с близкими, договариваемся о визите. Бывают случаи, когда юбиляр живет за границей, а прописан в Литве", – сказала она.
Каунасцам, которым исполняется 100 лет, выплачивают 220 евро.
По данным Центра реестра, в Литве проживают 293 женщины 100 лет и старше и 46 мужчин такого возраста. Самой старшей женщине 109 лет (живет в Каунасе), а мужчине - 26 января исполнится 110 лет (Кайшядорский район).
Староста Румшишкес Эугения Генявичене рассказала, что этот пожилой человек лето проводит у себя дома в Довайнонисе, а зиму - в Каунасе.
По ее словам, жителям, которые празднуют 100 лет, муниципалитет дарит теплые пледы, жилеты, шерстяные тапочки, сладости, цветы и 300 евро.
По данным Центра реестра, в Литве проживает 175 000 человек старше 80 лет, 23 400 из них 90-99 лет, а 151 400 – 80-89 лет.
Больше всего пожилых людей живет в Дзукии и Сувалькии, меньше в Жемайтии и Аукштайтии.