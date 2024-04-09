В Литве пройдут субботники "Делаем" вместе с "Гарантом безопасной работы"

В прошлом году на платформе экологических инициатив было зарегистрировано более 40 инициатив со всей Литвы - от очистки озера Виевис до посадки Столетней рощи в Клайпеде. В этом году организация "Делаем“ ожидает, что это число будет еще больше.
"Мы заметили, что новая модель, когда уборка проводится не в один день, а в течение всего года, оказывается успешной. Мы понимаем, что один выходной может быть удобен не всем, поэтому мы даем больше свободы в выборе не только времени проведения, но и формата инициативы. Кроме того, таким образом мы побуждаем компании и сообщества думать о благоустройстве окружающей среды не только весной", - говорит Эдвардас Глушокас, менеджер по коммуникациям "Делаем".
19-20 апреля - особые дни
19-20 апреля организация "Делаем" в сотрудничестве с региональными центрами управления отходами приглашает жителей активно создавать и регистрировать субботники по всей Литве.
Крупногабаритные отходы, собранные и рассортированные во время таких субботников в Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском, Паневежском, Алитусском, Мариямпольском, Утенском и Тельшяйском районах, будут приниматься в местах сбора крупногабаритных отходов в установленном в этих местах порядке, но не будут включены в годовой лимит для физических лиц. Для подтверждения того, что отходы были собраны во время субботника, достаточно сделать фотографии.
"Делаем" напоминает, что сортированные крупногабаритные отходы бесплатно принимаются региональными центрами управления отходами в течение всего года в соответствии с установленным ими порядком (который можно найти на сайте соответствующего регионального центра управления отходами — здесь).
Экологи также призывают всех не только активно участвовать в экологических инициативах, но и отмечать на карте места, требующие особого внимания.