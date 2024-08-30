В Литве пройдет первый фестиваль фетишистов и БДСМ

Такой фестиваль в Вильнюсе и во всех странах Балтии пройдет в первый раз. Он состоится 23 ноября в клубе 1986_Gallery.

„Первый в странах Балтии Kink Fest –это официальная вечеринка закрытия выставки EROS 2024 в Litexpo. Это коллаборация с выставкой EROS 2024. Kink Fest ’24 - это ночная программа, посвященная самовыражению и более острым ощущениям – с открытыми выступлениями и музыкой Berlin techno. Kink Fest ’24 откроется после закрытия выставки и будет длиться до обеда“, – сообщают организаторы.

Kink Fest – обычно проводят в больших городах. Он привлекает участников со всего мира и является одним из важнейших мероприятий БДСМ и поклонников фетиша.