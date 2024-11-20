В Литве проверили систему оповещения: 6% сирен не сработали

В ходе тестирования, проводившегося неделю назад, была проверена работа не только звуковых сирен, но и других элементов системы оповещения, таких как платформа LT72. Однако, по данным ведомства, на сайте LT72 не было существенных сбоев. Правда, заметно, что за время проверки эту платформу посетило гораздо больше людей, чем обычно – их число выросло до 30 тыс.