В Литве проверили систему оповещения: 6% сирен не сработали

Подсчитано, что из 1148 проверенных устройств не сработало 26 сирен – по 10 в Каунасе и Зарасайском районе и по 6 в Пренайском и Кельмеском районах. Однако, по данным департамента, эти показатели лучше, чем полгода назад, потому что при проверке, проведенной в марте, не сработало каждое десятое предупредительное устройство.
Подчеркивается, что после последней проверки в Литве были установлены 204 дополнительные сирены, из них 197 – в рамках проекта Норвежского финансового механизма.
„Из новых сирен, установленных в рамках вышеупомянутого проекта, не сработала 1 сирена, у 15 сирен зафиксированы дефекты качества звука“, - говорится в сообщении ДПБС, подчеркивая, что причины несрабатывания сирен в основном связаны с проблемами связи, техническими неполадками, сбоями электропитания и активации программного обеспечения.
В ходе тестирования, проводившегося неделю назад, была проверена работа не только звуковых сирен, но и других элементов системы оповещения, таких как платформа LT72. Однако, по данным ведомства, на сайте LT72 не было существенных сбоев. Правда, заметно, что за время проверки эту платформу посетило гораздо больше людей, чем обычно – их число выросло до 30 тыс.
ELTA напоминает, что в минувшую среду прошла проверка системы оповещения. Во время нее по всей Литве в течение 3 минут звучало более 1 тыс. сирен. Последний раз подобное тестирование проводилось в Вильнюсской клинической больнице в марте.