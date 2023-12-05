В Литве провели международное исследование оценки знаний и способностей учащихся

Результаты исследования обсудят министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас , их представят член правления PISA ОЭСР д-р Рита Дукинайте, координатор исследования PISA в Литве Раса Якубауске и аналитик данных исследования PISA в Литве Сваюнас Прасаускас.

PISA – это международное исследование 15-летних подростков, которое проводится каждые три года и предназначено для оценки знаний и способностей учащихся, необходимых для успешного участия в жизни общества, и применения их в незнакомых ситуациях в школе и за ее пределами.