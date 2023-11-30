В Литве прошел чемпионат по бодипейнтингу: выступили самые смелые

 
Модеста Мяшке
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Kūno tapybos čempionatas „Šepetėlių kovos“
Kūno tapybos čempionatas „Šepetėlių kovos“
ФОТО: DELFI / Modesta Meškė

В минувшие выходные в Клайпеде прошла выставка моды, стиля и красоты "Код женщины 2023". Больше всего внимания привлек чемпионат по бодипейнтингу "Бои на шеточках".

В конкурсе состязались 13 участников, которые после 5-часовой работы представили публики своих моделей. Не всем хватило 5 часов, поэтому некоторые работы потребовали больше времени. Специалисты сочетали костюм с росписью по телу.

На сцену вышли две русалки, мистическое существо, цветок, тыква, райская соблазнительница, королева огня и льда, нынешнее состояние искусственного интеллекта, медуза Горгона, Лунный человек, мифологическое существо – Мара, белый опыт и пчелиная матка.

Первое место получила работа Габриэле Номгаудите "Белый опыт".

Gabrielės Nomgaudytės modelis „Baltoji patirtis“

Второе место - "Медуза Горгона" Руты Щервениной.

Третье место разделили три работы: Камиле Зимонайте с "Марлиной", Кристина Виткувене с "Лунным человеком" и Айва Сунгайлайте с "Тыквой".

Kūno tapybos čempionatas „Šepetėlių kovos“
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