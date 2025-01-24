2025.01.24 07:05

В Литве пропал подросток: ведутся поиски, сообщают о видео с девушкой

 
ru.DELFI.lt
Dingo Nedas Šaulys
Dingo Nedas Šaulys
ФОТО: Telšių policijos nuotr. | Delfi montažas

Полиция, пожарные-спасатели и волонтеры разыскивают пропавшего в минувший понедельник в Мажейкяй 15-летнего подростка. Его рюкзак и телефон были найдены около реки Вента, поэтому поиски ведутся у реки.

В понедельник вечером об исчезновении Недаса в полицию заявили его дедушка и бабушка. Жители Мажейкяй вторые сутки участвуют в поисках пропавшего юноши. Пока подростка не нашли. Волонтеры прочесывают разные участки вдоль реки.

„Я с ним не знакома, просто хочу помочь, помочь жителям моего города. Вчера мы прошли вдоль реки от мельницы до железного моста вчетвером“, – сказала Инга Ширвинске.

„Даже говорить трудно, я не знаю ребенка, но мы родители, папы, мамы, дедушки, бабушки. Автоматически включается эмпатия, и чувствуешь, что готов все бросить и идти на помощь, хотя надежды на помощь, которую хотел бы оказать, немного“, – сказала Соната Стулпинене.

Полиция нашла вещи подростка на скамейке еще в понедельник. Предполагают, что подросток мог утонуть.

„Мы ищем в реке, столько дней прошло. Это открытое место, здесь много пешеходов, и собак выгуливают. Мы прошли большую часть побережья, там живут люди, сейчас ищем в воде“, – сказал следователь Нериюс Контянис.

Tarnybos ir savanoriai nenuleidžia rankų: intensyviai ieško dingusio paauglio

Пока полиция немногословна. Видеокамеры зафиксировали, как к реке шли парень и девушка. Что произошло дальше – известно на уроне слухов.

„Когда ведут такие поиски, обычно бывает немало слухов. Мы проверяем все версии. Ищем в реке“, – сказал Контянис.

„Вчера водолазы осмотрели реку от места, где мог утонуть юноша, до плотины. Это около километра, точно не могу сказать. Сегодня проверим от плотины до моста, это 5 км“, – сказал представитель пожарных-спасателей Эрикас Щербаковас.

Tarnybos ir savanoriai nenuleidžia rankų: intensyviai ieško dingusio paauglio

Глубина в Венте местами достигает 4 м. Река быстрая и холодная, поиски могут потребовать много времени.

Пожарные-спасатели осматривают и берега, с помощью эхолота „осматривают“ дно. Если надо, они готовы спуститься в воду.

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