В Литве пропал подросток: ведутся поиски, сообщают о видео с девушкой

Полиция нашла вещи подростка на скамейке еще в понедельник. Предполагают, что подросток мог утонуть.

„Даже говорить трудно, я не знаю ребенка, но мы родители, папы, мамы, дедушки, бабушки. Автоматически включается эмпатия, и чувствуешь, что готов все бросить и идти на помощь, хотя надежды на помощь, которую хотел бы оказать, немного“, – сказала Соната Стулпинене.

„Я с ним не знакома, просто хочу помочь, помочь жителям моего города. Вчера мы прошли вдоль реки от мельницы до железного моста вчетвером“, – сказала Инга Ширвинске.

В понедельник вечером об исчезновении Недаса в полицию заявили его дедушка и бабушка. Жители Мажейкяй вторые сутки участвуют в поисках пропавшего юноши. Пока подростка не нашли. Волонтеры прочесывают разные участки вдоль реки.

„Мы ищем в реке, столько дней прошло. Это открытое место, здесь много пешеходов, и собак выгуливают. Мы прошли большую часть побережья, там живут люди, сейчас ищем в воде“, – сказал следователь Нериюс Контянис.

Пока полиция немногословна. Видеокамеры зафиксировали, как к реке шли парень и девушка. Что произошло дальше – известно на уроне слухов.

„Когда ведут такие поиски, обычно бывает немало слухов. Мы проверяем все версии. Ищем в реке“, – сказал Контянис.

„Вчера водолазы осмотрели реку от места, где мог утонуть юноша, до плотины. Это около километра, точно не могу сказать. Сегодня проверим от плотины до моста, это 5 км“, – сказал представитель пожарных-спасателей Эрикас Щербаковас.