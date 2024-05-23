2024.05.23 08:37

В Литве проходит последний день досрочного голосования на выборах президента

 
Elta
ru.DELFI.lt
Досрочное голосование на выборах президента Литвы
Досрочное голосование на выборах президента Литвы
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

Четверг – последний день досрочного голосования во втором туре президентских выборов Литвы. Избиратели могут проголосовать заранее с 7.00 час до 20.00 час. во всех 60 муниципалитетах, независимо от того, где они декларировали свое место жительства.

В четверг проголосуют оба кандидата в президенты – действующий глава страны Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

В последний день предварительного голосования выразить свою волю также планируют экс-президент Валдас Адамкус, лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и участвовавший в первом туре выборов кандидат от Союза демократов „Во имя Литвы“ Гедримас Еглинскас.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), за первые два дня досрочного голосования во втором туре президентских выборов проголосовали 103,5 тыс. избирателей, это 4,31 проц. всех избирателей.

Наиболее активно свою волю изъявляли жители Нерингского самоуправления, наименее активно – избиратели Шальчининкского района.

Трехдневное досрочное голосование во втором туре президентских выборов началось во вторник. Основной день выборов – воскресенье.

Как и пять лет назад, во втором туре выборов встретятся претендующий на переизбрание лидер страны Гитанас Науседа, за которого в первом туре проголосовали 43,95 проц. избирателей, и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните. Две недели назад она набрала 20,05 проц. Голосов избирателей.

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