В Литве проходит Международный форум транспортных инноваций: ожидаются участники из 22 стран

Как сообщает Министерство коммуникаций и транспорта, одним из акцентов предстоящего мероприятия станет Международная стратегическая сессия в рамках "Инициативы трех морей".

Пятый форум транспортных инноваций также будет посвящен искусственному интеллекту, способствующему трансформации сектора, автономному транспорту, технологическим возможностям в области декарбонизации транспорта и цифровизации процессов.

В рамках мероприятия также состоится традиционная церемония вручения наград за "зеленые" решения в сфере сообщения. В ходе них оцениваются самые "зеленые" коммуникационные инновации, устойчивые инициативы в 6 различных категориях.

"(...) Ежегодно на форуме мы обсуждаем, с какими вызовами сталкивается транспортно-логистический сектор. Мы видим, что эти вызовы в целом схожи в разных странах Европы, поэтому в рамках форума мы ищем способы превратить эти вызовы в новые возможности", - говорит министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.