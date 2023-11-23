В Литве проходит Международный форум транспортных инноваций: ожидаются участники из 22 стран

Как сообщает Министерство коммуникаций и транспорта, одним из акцентов предстоящего мероприятия станет Международная стратегическая сессия в рамках "Инициативы трех морей".
Пятый форум транспортных инноваций также будет посвящен искусственному интеллекту, способствующему трансформации сектора, автономному транспорту, технологическим возможностям в области декарбонизации транспорта и цифровизации процессов.
В рамках мероприятия также состоится традиционная церемония вручения наград за "зеленые" решения в сфере сообщения. В ходе них оцениваются самые "зеленые" коммуникационные инновации, устойчивые инициативы в 6 различных категориях.
"(...) Ежегодно на форуме мы обсуждаем, с какими вызовами сталкивается транспортно-логистический сектор. Мы видим, что эти вызовы в целом схожи в разных странах Европы, поэтому в рамках форума мы ищем способы превратить эти вызовы в новые возможности", - говорит министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.
В рамках форума в "Litexpo" традиционно также откроется экспозиция транспортных инноваций, где будут представлены самые инновационные и новейшие решения, также можно будет ознакомиться с самой современной техникой.
Юбилейное мероприятие откроют президент Гитанас Науседа и министр коммуникаций и транспорта М. Скуодис.