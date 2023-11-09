В Литве проходит форум "Путеводитель туризма: к чему мы движемся?"

 
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Lankytinos vietos Lietuvoje
Lankytinos vietos Lietuvoje
ФОТО: DELFI montažas

В четверг министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте откроет 9-й Литовский туристический форум "Путеводитель туризма: к чему мы движемся?", на котором будут обсуждаться наиболее важные вопросы туристического сектора, будет создан путеводитель туризма Литвы до 2030 г. и будут награждены заслуженные деятели туризма.

"(...) В прошлом году количество туристов из нашей страны, путешествующих по Литве, достигло почти 4 млн, и мы также призываем иностранцев посещать Литву – соглашение об организации новых рейсов мы подписали еще в октябре. Я не сомневаюсь, что, работая вместе, мы сможем и дальше способствовать продвижению Литвы как туристического направления и росту имиджа страны", - говорит министр экономики и инноваций А. Армонайте.

Как сообщили в Министерстве экономики и инноваций, на форуме также впервые пройдут четыре творческие мастерские, цель которых – поставить основные цели и задачи путеводителя литовского туризма до 2030 года и предложить конкретные меры по их реализации.

Вечером творческий процесс продолжится на первом туристическом хакатоне, целью которого будет популяризация применения современных технологий в решении актуальных вопросов в сфере туризма, приглашение туристического сообщества и стартапов познакомиться друг с другом, сотрудничать и предлагать инновационные пути решения возникающих трудностей.

Впервые в истории туристическое мероприятие, на котором государственный и частный секторы будут совместно создавать будущее туризма, будет проходить в течение трех дней – с утра четверга до полудня субботы.

В Литовском туристическом форуме примут участие как литовские, так и зарубежные участники туристической экосистемы.

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