В Литве проходит форум "Путеводитель туризма: к чему мы движемся?"

"(...) В прошлом году количество туристов из нашей страны, путешествующих по Литве, достигло почти 4 млн, и мы также призываем иностранцев посещать Литву – соглашение об организации новых рейсов мы подписали еще в октябре. Я не сомневаюсь, что, работая вместе, мы сможем и дальше способствовать продвижению Литвы как туристического направления и росту имиджа страны", - говорит министр экономики и инноваций А. Армонайте.