В Литве проходит досрочное голосование на президентских выборах и референдуме

В Литве во вторник началось досрочное голосование на президентских выборах и референдуме о сохранении гражданства. Досрочное голосование будет проходить три дня. До вечера четверга избиратели с 7 до 20 ч. смогут проголосовать во всех 60 муниципалитетах, независимо от того, где они декларировали свое место жительства.