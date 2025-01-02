В Литве прогнозируют метель: сообщают, когда начнется, и кому достанется больше всего

В пятницу во многих районах Литвы пойдет снег, днем местами сильный. Прогнозируют гололед. Ветер западный, 8–13 м/с, у моря днем порывы могут достигать 30 м/с.
„Метель ожидается завтра – в пятницу и послезавтра – в субботу. В выходные выпадет много снега. Больше всего осадков выпадет на западе страны. Будет ветрено, особенно в пятницу, когда будет дуть ветер 15-20 м/с, а у моря порывы до 30 м/с“, – сказала синоптик Елена Клюкина.
В ночь на субботу, по словам синоптика, ветер понемногу успокоится, но выпадут осадки.
Где ситуация будет хуже всего?
meteo.lt сообщает, что 2025 год в Западной Литве начался с ветреной и сырой погоды. Местами шли очень сильные дожди. В некоторых районах выпала половина январской нормы осадков.
1–2 января (до 8 ч.) больше всего осадков выпало:
в Кретинге – 47,6 мм (это 64% январской нормы);
в Плунге – 47,3 мм (59%);
в Ретавасе – 44,1 мм (56%);
в Скуодасе – 41,8 мм (60%);
в Тельшяй – 39,1 мм (57%);
в Вежайчай (Клайпедский район) – 38,7 мм (47%);
Гидрологи информируют, что в западной и юго-западной частях Литвы наблюдается быстрый подъем уровня воды до стихийного уровня в Минии около Картяны. 2 января уровень воды составил 535 см (стихийный уровень – 520 см).
Высокий уровень воды зафиксирован также в Акмяне-Дане около Кретинги – 418 см (опасный уровень – 370 см), в Лейте около Кулинай – 219 см (максимум – 210 см) и в Минии около Прекуле – 495 см (стихийный уровень – 560 см).
В ближайшее время в большинстве районов ожидаются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег и снег). В первой половине дня уровень воды продолжал повышаться, во второй половине дня прогнозируют его понижение.