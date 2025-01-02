В Литве прогнозируют метель: сообщают, когда начнется, и кому достанется больше всего

В пятницу во многих районах Литвы пойдет снег, днем местами сильный. Прогнозируют гололед. Ветер западный, 8–13 м/с, у моря днем порывы могут достигать 30 м/с.

„Метель ожидается завтра – в пятницу и послезавтра – в субботу. В выходные выпадет много снега. Больше всего осадков выпадет на западе страны. Будет ветрено, особенно в пятницу, когда будет дуть ветер 15-20 м/с, а у моря порывы до 30 м/с“, – сказала синоптик Елена Клюкина.

В ночь на субботу, по словам синоптика, ветер понемногу успокоится, но выпадут осадки.

Где ситуация будет хуже всего?