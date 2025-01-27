В Литве продолжается всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ

По данным НЦОЗ, общий показатель заболеваемости за 20–26 января, по сравнению с предыдущей неделей, составил 1848,6 случаев на 100 тыс. населения.
Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Таурагском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде. Эпидемический порог достигнут в 31 муниципалитете. На сегодняшний день ни в одном муниципалитете не объявили об эпидемии.
На прошлой неделе в Литве с диагнозом „грипп“ были госпитализированы 246 человек, с COVID-19 – 16 человек. В отделениях интенсивной терапии из-за гриппа и COVID-19 лечились 16 человек. За неделю зарегистрировано 2 случая смерти от гриппа. Один человек принадлежал к возрастной группе 30–39 лет, второй – к 50–59 лет. Оба страдали хроническими заболеваниями и не были привиты от сезонного гриппа.
Специалисты напоминают, что самым эффективным средством защиты от гриппа и COVID-19 являются прививки. Привиться от обоих вирусов можно за один визит к врачу.
Также во избежание заражения и в целях защиты окружающих рекомендуется соблюдать этикет кашля и чихания, а также часто мыть руки.
При возникновении симптомов гриппа (высокая температура тела, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.), рекомендуется немедленно обратиться к семейному врачу.