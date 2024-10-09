В Литве продолжается досрочное голосование: где можно отдать голос?

В среду также начнется трехдневное голосование в больницах, социальных учреждениях, домах опеки, воинских частях и местах отбывания наказаний.

Как указывает Главная избирательная комиссия (ГИК), все избиратели смогут проголосовать в любом месте досрочного голосования, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.

11-12 октября члены избирательных комиссий посетят избирателей на дому. Избиратели с ограниченными возможностями, люди, которые за ними ухаживают на дому, люди, неспособные работать по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше могут голосовать дома.