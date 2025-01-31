В Литве продолжает расти заболеваемость гриппом, в половине муниципалитетов достигнут эпидемический уровень

„Уровень заболеваемости в четвертую неделю года достиг 1 847 случаев на 100 тыс. жителей в неделю. По сравнению с прошлой неделей мы наблюдаем рост заболеваемости, рост однозначно есть. Преобладают гриппозные заболевания – около 20 проц. инфицированных, а у 0,7 проц. диагностирован COVID-19“, - сообщила представитель НЦОЗ радиостанции LRT.
По словам собеседника, ситуация в стране неоднородная. В половине муниципалитетов уровень заболеваемости уже достиг эпидемического уровня, в других – ситуация более оптимистичная.
„В настоящее время в 31 из 60 муниципалитетов уже превышен эпидемический порог. Это более 50 проц., но есть муниципалитеты, которые не достигли этого уровня. Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Вильнюсском и Клайпедском уездах“, - сообщила специалист.
Руководитель Отдела управления инфекционными заболеваниями отмечает, что для предотвращения распространения заболеваний необходимо не только помнить о соблюдении правил гигиены, но и изолировать больного.
„Та же гигиена рук, дезинфицирующие средства, медицинские маски, соблюдение безопасной дистанции, проветривание помещений, и конечно, чтобы больные люди не ходили на работу и не посещали места скопления людей. Главный принцип – изоляция больного“, - отмечает она.
Специалист отмечает, что наиболее эффективной мерой защиты является вакцинация. Вакцинацию можно пройти за один визит к врачу.
По имеющимся данным, на сегодняшний день вакциной от гриппа привились более 240 тыс. человек.