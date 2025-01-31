В Литве продолжает расти заболеваемость гриппом, в половине муниципалитетов достигнут эпидемический уровень

„Уровень заболеваемости в четвертую неделю года достиг 1 847 случаев на 100 тыс. жителей в неделю. По сравнению с прошлой неделей мы наблюдаем рост заболеваемости, рост однозначно есть. Преобладают гриппозные заболевания – около 20 проц. инфицированных, а у 0,7 проц. диагностирован COVID-19“, - сообщила представитель НЦОЗ радиостанции LRT.

По словам собеседника, ситуация в стране неоднородная. В половине муниципалитетов уровень заболеваемости уже достиг эпидемического уровня, в других – ситуация более оптимистичная.