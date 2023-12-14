В Литве предлагают предусмотреть штрафы за несоблюдение требований техосмотра

В случае одобрения Сейма несоблюдение технических критериев центрами или сервисами, осуществляющими техосмотр, повлечет за собой штраф в размере от 1000 до 3000 евро для юридических лиц и от 300 до 800 евро для руководителей юридических лиц.
Наказание коснется как компании, так и ответственного лица.
Если технический осмотр проведет лицо, не имеющее права на его проведение, это повлечет за собой штраф в размере от 800 до 1500 евро, а для руководителей юридических лиц или других ответственных лиц – от 1000 до 3000 евро.
Если автомобиль после технического осмотра попадет в ДТП и будет установлено, что он технически неисправен, за это грозит штраф в размере от 2000 до 3300 евро для физических лиц и от 3000 до 5000 евро для юридических лиц.
Как отметил один из авторов проекта член Сейма Андрюс Багдонас, действующий регламент не предусматривает санкции к поставщику услуг технического осмотра за выданное разрешение техосмотра на технически неисправный автомобиль.
"Поэтому во избежание злоупотреблений или возможных опасностей для участников дорожного движения предлагается предусмотреть штрафы как для действующих поставщиков услуг технического осмотра, так и для новых участников рынка за выдачу разрешения на технически неисправное транспортное средство", - говорит А. Багдонас.
Действующим Кодексом об административных правонарушениях не предусмотрены штрафы для предприятий, осуществляющих обязательный техосмотр транспортных средств.
Предлагается, чтобы новое положение вступило в силу 1 июля 2024 года.