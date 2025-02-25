2025.02.25 13:56

В Литве предлагают переименовать школы, названные в честь российских деятелей

 
ru.DELFI.lt
Siūloma keisti rusų garbei pavadintų mokyklų pavadinimus
Siūloma keisti rusų garbei pavadintų mokyklų pavadinimus
ФОТО: Austėja Staniulevičiutė | LNK

Министр науки, образования и спорта скептически оценивает названия двух гимназий в Вильнюсе - это гимназии им. Василия Качалова и Александра Пушкина. Министр считает, что лучше было бы, чтобы таких названий не было. Главы обеих гимназий не видят необходимости в смене названий и говорят, что школьные общины такой вопрос не поднимали, пишет LNK.

Окна гимназии им. А.Пушкина украшены литовскими триколорами. Министр же считает, что в патриотической школе не должно быть названия, связанного с Пушкиным.

„Всегда лучше, когда школа носит нейтральное название, я этого и желаю“, – сказала министр Раминта Поповене.

Однако директор школы сказал, что сейчас есть вопросы поважнее.

„Основной приоритет руководства гимназии – процесс обучения“, – сказал директор гимназии Алексей Пержу.

Главные вопросы, по его словам - это вовлеченное образование, обновленные программы и приближающиеся экзамены.

„Название связано с историей школы. Я был школьником, когда школе дали это имя, поскольку у нас в школе есть музей Пушкина, многие ученики связывают название с этим музеем“, – сказал Пержу.

„Отношение Пушкина к Литве в целом было пренебрежительным и это не имеет ничего общего с государственностью Литвы. И если учесть то, как нынешний режим использует Пушкина в политических целях, я имею в виду кремлевский режим, то в Вильнюсе таких названий не должно быть“, – считает вице-мэр столицы Витаутас Миталас.

Vytautas Mitalas

В Вильнюсе есть еще одна школа, которая носит название российского деятеля - актера Василия Качалова.

Ее директор сказала, что школа привязана не к фамилии, а к таланту этой личности.

„Наше название меньше всего связано с Россией, оно связано с деятельностью человека, с профессионализмом актера“, – сказала директор гимназии Роза Диментова.

Siūloma keisti rusų garbei pavadintų mokyklų pavadinimus

О смене названия школы с директором говорили и раньше – в том числе бывший вице-мэр Арунас Шилерис говорил с ней на эту тему.

„Школа государственная, мы работаем так, как надо работать в нашем государстве“, – подчеркнула Диментова.

„Обе эти личности ничем не отличились в Литве и в Вильнюсе. Это знаки и символы русской культуры, это даже не столпы мировой культуры. Думаю, названия должны изменить“, – сказал Шилерис.

Однако ни министры, ни эксперты в сфере образования изменить название не могут.

„Это дело должен решать муниципалитет и горсовет с учетом договоренности в общине“, – сказала Поповене.

Наиболее оптимистический вариант - изменение названия инициирует община.

„Наша община не видит причин для изменения названия, но мы уважаем мнение министра“, – сказала Диментова.

Однако главы обеих школ открыты для дискуссий.

„Я убежден, что будут приняты хорошие решения“, – выразил надежду Миталас.

Чтобы было меньше напряжения, предлагают даже поменять порядок изменения названий.

„Может быть в законе об образовании принята установка, что названия школ не могут быть связаны с деятелями и знаками недружественных режимов“, – предложил Миталас.

Пока Вильнюс медлит, в Каунасе школу Пушкина уже переименовали два года назад. Сейчас это Каунасская международная гимназия.

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