В Литве предлагают переименовать школы, названные в честь российских деятелей

Окна гимназии им. А.Пушкина украшены литовскими триколорами. Министр же считает, что в патриотической школе не должно быть названия, связанного с Пушкиным.
„Всегда лучше, когда школа носит нейтральное название, я этого и желаю“, – сказала министр Раминта Поповене.
Однако директор школы сказал, что сейчас есть вопросы поважнее.
„Основной приоритет руководства гимназии – процесс обучения“, – сказал директор гимназии Алексей Пержу.
Главные вопросы, по его словам - это вовлеченное образование, обновленные программы и приближающиеся экзамены.
„Название связано с историей школы. Я был школьником, когда школе дали это имя, поскольку у нас в школе есть музей Пушкина, многие ученики связывают название с этим музеем“, – сказал Пержу.
„Отношение Пушкина к Литве в целом было пренебрежительным и это не имеет ничего общего с государственностью Литвы. И если учесть то, как нынешний режим использует Пушкина в политических целях, я имею в виду кремлевский режим, то в Вильнюсе таких названий не должно быть“, – считает вице-мэр столицы Витаутас Миталас.
В Вильнюсе есть еще одна школа, которая носит название российского деятеля - актера Василия Качалова.
Ее директор сказала, что школа привязана не к фамилии, а к таланту этой личности.
„Наше название меньше всего связано с Россией, оно связано с деятельностью человека, с профессионализмом актера“, – сказала директор гимназии Роза Диментова.
О смене названия школы с директором говорили и раньше – в том числе бывший вице-мэр Арунас Шилерис говорил с ней на эту тему.
„Школа государственная, мы работаем так, как надо работать в нашем государстве“, – подчеркнула Диментова.
„Обе эти личности ничем не отличились в Литве и в Вильнюсе. Это знаки и символы русской культуры, это даже не столпы мировой культуры. Думаю, названия должны изменить“, – сказал Шилерис.
Однако ни министры, ни эксперты в сфере образования изменить название не могут.
„Это дело должен решать муниципалитет и горсовет с учетом договоренности в общине“, – сказала Поповене.
Наиболее оптимистический вариант - изменение названия инициирует община.
„Наша община не видит причин для изменения названия, но мы уважаем мнение министра“, – сказала Диментова.
Однако главы обеих школ открыты для дискуссий.
„Я убежден, что будут приняты хорошие решения“, – выразил надежду Миталас.
Чтобы было меньше напряжения, предлагают даже поменять порядок изменения названий.
„Может быть в законе об образовании принята установка, что названия школ не могут быть связаны с деятелями и знаками недружественных режимов“, – предложил Миталас.
Пока Вильнюс медлит, в Каунасе школу Пушкина уже переименовали два года назад. Сейчас это Каунасская международная гимназия.