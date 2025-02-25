В Литве предлагают переименовать школы, названные в честь российских деятелей

„Название связано с историей школы. Я был школьником, когда школе дали это имя, поскольку у нас в школе есть музей Пушкина, многие ученики связывают название с этим музеем“, – сказал Пержу.

Главные вопросы, по его словам - это вовлеченное образование, обновленные программы и приближающиеся экзамены.

Однако директор школы сказал, что сейчас есть вопросы поважнее.

„Всегда лучше, когда школа носит нейтральное название, я этого и желаю“, – сказала министр Раминта Поповене.

Окна гимназии им. А.Пушкина украшены литовскими триколорами. Министр же считает, что в патриотической школе не должно быть названия, связанного с Пушкиным.

„Отношение Пушкина к Литве в целом было пренебрежительным и это не имеет ничего общего с государственностью Литвы. И если учесть то, как нынешний режим использует Пушкина в политических целях, я имею в виду кремлевский режим, то в Вильнюсе таких названий не должно быть“, – считает вице-мэр столицы Витаутас Миталас.

В Вильнюсе есть еще одна школа, которая носит название российского деятеля - актера Василия Качалова.

Ее директор сказала, что школа привязана не к фамилии, а к таланту этой личности.

„Наше название меньше всего связано с Россией, оно связано с деятельностью человека, с профессионализмом актера“, – сказала директор гимназии Роза Диментова.