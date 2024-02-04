В Литве предлагают отложить на год требование о знании литовского языка для работающих в стране украинцев

"Чтобы обеспечить как можно большему числу граждан Украины, которым предоставлена временная защита, возможность работать, содержать себя и свои семьи, платить налоги до момента возвращения в Украину, мы предлагаем продлить освобождение от требования владения государственным языком для этой категории", — пояснила заместитель министра образования, науки и спорта Агне Кудараускене.
Министерство предлагает изменить соответствующее постановление правительства и установить, что "для иностранцев, которым предоставлена временная защита в Литовской Республике, категория владения государственным языком не применяется при приеме на работу в течение 3 лет с момента предоставления временной защиты в Литве".
"Следует подчеркнуть, что указанный пункт распространяется и на тех лиц, которым предоставлена временная защита, и на тех, кому он был предоставлен, но они уже приобрели новый статус, например, разрешение на работу в Литве", - говорится в проекте постановления.
Действующее в настоящее время постановление предусматривает двухлетний срок.
Министерство отмечает, что будет продолжать создавать благоприятные возможности для изучения литовского языка украинцами посредством мер, финансируемых Службой занятости или через систему индивидуальных счетов обучения, чтобы облегчить их интеграцию на рынок труда и возможности работать на более высокая квалификация.
В марте прошлого года Инспекция государственного языка направила письмо председателю комиссии Сейма по образованию и науке и трем другим министерствам – образования, науки и спорта, социальной защиты и труда, экономики и инноваций с информацией, что в марте 2024 года планируется начать проверку знаний литовского языка у работающих в стране военных беженцев из Украины.
В прошлом году это письмо подверглось критике со стороны министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте и премьер-министра Ингриды Шимоните.
В свою очередь, руководитель Инспекции государственного языка Аудрюс Валотка заявил, что знание государственного языка необходимо для полной интеграции украинцев.