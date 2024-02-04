В Литве предлагают отложить на год требование о знании литовского языка для работающих в стране украинцев

"Чтобы обеспечить как можно большему числу граждан Украины, которым предоставлена временная защита, возможность работать, содержать себя и свои семьи, платить налоги до момента возвращения в Украину, мы предлагаем продлить освобождение от требования владения государственным языком для этой категории", — пояснила заместитель министра образования, науки и спорта Агне Кудараускене.

Министерство предлагает изменить соответствующее постановление правительства и установить, что "для иностранцев, которым предоставлена ​​​​временная защита в Литовской Республике, категория владения государственным языком не применяется при приеме на работу в течение 3 лет с момента предоставления временной защиты в Литве".

"Следует подчеркнуть, что указанный пункт распространяется и на тех лиц, которым предоставлена ​​временная защита, и на тех, кому он был предоставлен, но они уже приобрели новый статус, например, разрешение на работу в Литве", - говорится в проекте постановления.