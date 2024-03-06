В Литве предлагают не допускать к азартным играм лиц с невыплаченными быстрыми кредитами

Политик также упомянул уже зарегистрированные в Сейме инициативы относительно запрета рекламы азартных игр, повышения возрастного ценза с 18 до 21 года, когда азартные игры разрешены, а также поправки, подготовленные Минфином к весенней сессии парламента относительно перевода положений Руководства ответственной азартной игры в закон.

"После того как были зарегистрированы поправки о запрете рекламы азартных игр, у оппонентов появились опасения, что без предложения дополнительных мер по предотвращению проблемных азартных игр запрет на рекламу ничего не решит. Будут приняты решения, и немало, чтобы как можно больше людей, особенно молодежи, не стали новыми жертвами зависимостей. Это правда, что реклама не решит всего. В игорном секторе есть места, которые необходимо исправить, они видны и будут устранены", - заявил консерватор.