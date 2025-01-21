2025.01.21 13:34

В Литве предлагается ввести еще один обязательный экзамен: реакция министра

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Abiturientai laiko istorijos brandos egzaminą
Abiturientai laiko istorijos brandos egzaminą
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Депутат парламента Литвы Дарюс Якавичюс намерен начать обсуждение вопроса, связанного с введением обязательного экзамена по истории или обязательные уроки по этому предмету в 11 и 12 классах. Министр образования, науки и спорта Раминта Поповене сказала, что такую возможность сейчас не обсуждают.

„Дискуссии об улучшении качества преподавания истории и повышения уровня вовлечения учеников в изучение предмета, приветствуются, они нужны. (...) Однако важно акцентировать, что введение дополнительного экзамена приведет к увеличению объема программ и нагрузке учеников“, – указала министр.

„Перед лицом нынешней геополитической ситуации очень важно прививать исторические знания, вводить людей в контекст исторической памяти, воспитывать критическое мышление, патриотизм, гражданственность. Однако это гарантирует не только наличие экзамена по истории. (...) Эти темы есть и в рамках уроков гражданского воспитания, литовского языка и литературы“, – прибавила Поповене.

Социал-демократ Якавичюс на прошлой неделе сказал, что намерен инициировать дискуссию об обязательном экзамене по истории или хотя бы обязательно изучении истории в 11-12 классах.

Как причину такого предложения Якавичюс назвал нехватку критического мышления у молодежи, что было замечено после принятия закона о десоветизации.

По данным Национального агентства образования, в этом году сдавать экзамен по истории будут 10 400 учеников 11 и 10 000 учеников 12 классов.

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