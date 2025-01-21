В Литве предлагается ввести еще один обязательный экзамен: реакция министра

„Дискуссии об улучшении качества преподавания истории и повышения уровня вовлечения учеников в изучение предмета, приветствуются, они нужны. (...) Однако важно акцентировать, что введение дополнительного экзамена приведет к увеличению объема программ и нагрузке учеников“, – указала министр.

„Перед лицом нынешней геополитической ситуации очень важно прививать исторические знания, вводить людей в контекст исторической памяти, воспитывать критическое мышление, патриотизм, гражданственность. Однако это гарантирует не только наличие экзамена по истории. (...) Эти темы есть и в рамках уроков гражданского воспитания, литовского языка и литературы“, – прибавила Поповене.